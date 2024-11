Repubblica: “Lo Spezia vola con gli “scarti” dei rosanero”

Domenica al Barbera, il Palermo ritroverà da avversari quattro volti noti: Edoardo Soleri, Giuseppe Aurelio, Ales Mateju e Salvatore Elia, tutti ora protagonisti nello Spezia, secondo in classifica con dodici punti di vantaggio sui rosanero. Come raccontato da Valerio Tripi nell’edizione odierna di Repubblica Palermo, il ritorno di questi ex potrebbe suscitare emozioni contrastanti, ma gli applausi dei tifosi per il loro passato in maglia rosanero non mancheranno.

Mateju, dal bersaglio delle critiche al trascinatore

Tra i quattro, Ales Mateju è forse quello che più ha diviso la piazza. Con 51 presenze a Palermo, spesso fuori ruolo e non al massimo della forma fisica, il difensore ceco ha vissuto momenti difficili, culminati nella cessione a titolo gratuito allo Spezia. Oggi, è un pilastro della retroguardia ligure, con 13 presenze su 14 e un assist all’attivo, dimostrando una rinascita che potrebbe far rivalutare il suo operato.

Soleri, il super-sub che non dimentica Palermo

Edoardo Soleri, amatissimo dai tifosi rosanero per i suoi gol da subentrato, si è trasferito allo Spezia la scorsa estate per 900 mila euro. Con 110 presenze e 22 reti a Palermo, Soleri è rimasto nel cuore della tifoseria. In Liguria, il suo impiego continua prevalentemente a gara in corso: 14 presenze, 6 da titolare, con 2 gol e 1 assist. «Non esulterei se dovessi segnare al Barbera», ha dichiarato Soleri, consapevole dell’affetto che lo lega alla sua ex squadra.

Aurelio e il futuro allo Spezia

Giuseppe Aurelio, ceduto in prestito con diritto di riscatto, ha iniziato la stagione con qualche difficoltà a causa di un infortunio, ma il suo rientro promette bene. In sei presenze ha già segnato un gol, e lo Spezia ha lasciato intendere che eserciterà il riscatto, considerata la giovane età e il potenziale del classe 2000.

Elia, talento frenato dagli infortuni

Salvatore Elia, figlio dell’ex rosanero Firmino, aveva conquistato Palermo con prestazioni brillanti: 10 presenze, tutte da titolare, con 3 gol prima di un grave infortunio al crociato. Il mancato riscatto, dovuto al costo del cartellino fissato a 3 milioni di euro, ha segnato la sua partenza. Allo Spezia, Elia ha totalizzato 12 presenze in questa stagione, ma è ancora a caccia del primo gol.

Un ritorno da protagonisti

Questi quattro giocatori, con percorsi e storie diverse, saranno tra i protagonisti di una sfida che mette a confronto presente e passato. Al Barbera, oltre alla competizione sul campo, ci sarà spazio per i ricordi e gli applausi che Palermo riserva a chi ha lasciato un segno.