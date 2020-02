L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo. I cancelli dell’impianto saranno aperti alle 13. L’amministrazione comunale licatese ha predisposto un punto di raccolta per auto e pullman nell’area attigua alla scuola “Marconi”, lungo corso Argentina. Per i palermitani, oltre all’iniziativa dei carciofi licatesi regalati ai tifosi rosanero da Ni Carusi, in via Palma dalle 10 alle 12, ci sono ristoratori che hanno pensato ad alcune promozioni: per esempio Fauzzeria, in corso Vittorio Emanuele 96, ha preparato un menù rosanero con fauzza, classica pizza licatese con pomodoro datterino, acciughe salate, ragusano, olive nere, olio, basilico e origano, muffuletto arrotolato con filetti di tonno all’olio d’oliva, ragusano, fior di latte, olive nere e acciughe salate, coppo fritto, bibita e dolce a 9,90 euro.