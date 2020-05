L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio, nel caso in cui nella regione in questione dovessero verificarsi zero contagi. «Tutti noi vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le Regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità. Stiamo lavorando su bar, ristoranti e parrucchieri», ha detto ieri Boccia. A contendersi il primato nella classifica degli “zero contagi” sono Basilicata e Molise.