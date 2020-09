L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul girone C di Serie C. Il Palermo dovrà fare i conti con il blasone di Avellino, Bari, Catania, Catanzaro e Foggia. Con squadre abituate alla C come Trapani e Juve Stabia e altre di categoria come Casertana, Monopoli, Paganese, Potenza, Teramo, Turris e Viterbese che conoscono assai bene le insidie. A palla ferma saranno in sei a giocarsi i primi posti.

A Foggia e Bisceglie la Figc ha concesso dieci giorni di tempo per perfezionare le procedure d’iscrizione. Tuttavia, non è escluso il rischio slittamento della prima giornata a causa dello stato di agitazione proclamato dall’Associazione calciatori.