L’edizione odierna di “Repubblica” parla della cessione delle Roma. Un quadrilatero che ha come vertici Boston, Houston, il Golfo Persico.



La prima mossa ufficiale l’ha fatta la scorsa notte Dan Friedkin: il texano che distribuisce auto Toyota negli States e coltiva hotel di lusso e safari in giro per il mondo, ha firmato dopo mesi d’attesa l’offerta scritta per rilevare la Roma. Sul piatto 575 milioni di euro per prendersi il club giallorosso, che domani giocherà contro il Siviglia per gli ottavi di finale di Europa League. Da alcune settimane c’è però un soggetto interessato alla Roma che a differenza di Friedkin non è arrivato passando dall’advisor Goldman Sachs – scrive il quotidiano -. Ma per via diretta. L’imprenditore del Kuwait Fahad Al-Baker, titolare della società di servizi Winners International Trading ha rappresentato un interesse che coinvolge vari soggetti del suo Paese. Ma a veicolarlo a Pallotta attraverso un suo uomo di fiducia è stato direttamente un volto della politica romana di fine anni Novanta: Massimo D’Alema.