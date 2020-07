L’edizione odierna di “Repubblica”, parla delle preoccupazioni per la situazione Coronavirus. È la Romania il paese che rischia di diventare il Brasile o gli Usa d’Europa, la bomba a tempo sempre più minacciosa per le nuove ondate di coronavirus. Gli ultimi dati ufficiali diffusi a Bucarest lanciano un grido d’allarme per tutta l’Unione europea – scrive il quotidiano. Le autorità romene prendono l’emergenza estremamente sul serio e pensano a nuove misure di emergenza, ma vogliono preservare l’economia.