L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche della situazione a Milano. La paura – si legge – ferma la Movida. I ragazzi non si vedono molto, se non che arrivano con i sacchetti del super con la bottiglia e i bicchieri di plastica, poveri ma belli, belle ragazze con i vestiti corti a fiori, maschi pallidi in braghe al ginocchio, si siedono in cerchio e brindano a qualcosa, intanto le papere vanno a dormire – scrive il quotidiano -. Prevale il malumore o un tiepido entusiasmo.