L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla ripartenza del calcio tedesco, che potrebbe fare da traino alla Serie A. In Germania si ripartirà il 15 maggio, nonostante i 19 casi di contagio, sui 1724 test eseguiti. In Italia, un calciatore del Torino è risultato positivo al Covid-19. Quanto agli appuntamenti politici, oggi ce n’è uno rilevante: l’assemblea di Lega Pro, che voterà la chiusura della Serie C 2019-20, i criteri per promozioni e retrocessioni e il blocco dei ripescaggi. Monza, Vicenza e Reggina potranno ottenere la Serie B, ma si preannuncia battaglia per la quarta promossa.