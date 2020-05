L’edizione odierna di “Repubblica” parla di promozione in serie C per il Palermo. Ieri il coniglio della LND ha deciso per la cristallizzazione della classifica, e i rosanero, in virtù della prima piazza occupata nel girone I, saranno dunque promossi tra i professionisti. Manca soltanto la ratifica da parte del Consiglio Federale, attesa per il 2 o il 3 giugno.