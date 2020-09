L’edizione odierna di “Repubblica” parla della questione Suarez. Nell’affaire dell’esame “farsa” dell’attaccante del Barcellona Luis Alberto Suarez il ruolo del convitato di pietra lo ricopre, sempre di più, la Juventus – scrive il quotidiano -.

E non solo per l’annunciata indagine della procura della Figc. Al telefono, senza sapere di essere intercettati, i vertici dell’Università per Stranieri di Perugia parlano a ruota libera del club torinese e citano anche un nome pesante: quello di Fabio Paratici, il responsabile dell’area tecnica, l’uomo del mercato bianconero. «Si è interessato Paratici», «ha chiamato », li sentono dire i finanzieri in ascolto, con riferimento alla vicenda del test di lingua italiana che il bomber uruguaiano ha sostenuto il 17 settembre scorso a Perugia.