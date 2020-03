L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sullo stop del campionato di Serie D e dello sport fino al 3 aprile. A deciderlo è stato il CONI. «Prendiamo atto delle comunicazioni – dice l’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola – sperando che queste iniziative servano a sottolineare, anche ai più distratti, la gravità del momento e la necessità di orientare i propri comportamenti ai suggerimenti che giungono dalle autorità preposte». Un collaboratore dello staff rosanero, che è stato a Verona per impegni personali nei giorni scorsi, sin da quando è rientrato in città si è messo in autoquarantena per sicurezza evitando quindi di frequentare spogliatoi e giocatori. Lo stop del campionato rischia di essere più lungo, con il ritorno in campo che potrebbe avvenire il 26 aprile. Se così fosse da quel momento in poi si giocherebbe ogni tre giorni, mercoledì e domenica fino alla fine del campionato. Fino a comunicazioni diverse le attività dei rosanero proseguiranno come programmato. «I ragazzi si allenano tutti i giorni – dice Sagramola – e a meno che non arrivino comunicazioni diverse andranno avanti regolarmente con gli allenamenti. Ognuno usa la propria borraccia dell’acqua, nessuno che non sia un tesserato può entrare negli spogliatoi, cerchiamo di stare attenti il più possibile».