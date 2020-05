L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione del Catania. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese afferma: «Mi auguro che qualche trattativa possa andare in porto – dice il primo cittadino – anche perché perdere la matricola sarebbe un disastro non solo affettivo». Ma la fattibilità del closing è annodata alle sorti della Holding Finaria in liquidazione (società controllante il Calcio Catania), e all’eventuale approvazione, da parte del Tribunale di Catania, del piano concordatario o di ristrutturazione del debito che Finaria depositerà tra 20- 25 giorni.