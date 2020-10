L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. L’assessorato regionale alla Sanità ha inviato una circolare, firmata dai due dirigenti apicali, Maria Letizia Di Liberti e Mario La Rocca, che invita a dimettere i pazienti positivi ma che non hanno più sintomi evidenti, cioè febbre alta e affaticamento respiratorio.



«Al momento è in programma solo Partinico e liberando posti occupati inutilmente reggeremo ancora», dicono da piazza Ottavio Ziino. Iniziata la distribuzione di 1,5 milioni di dosi del vaccino influenzale alle Asp di tutta l’Isola, per far partire subito le vaccinazioni che dovrebbe contribuire a frenare l’avanzata del virus.







«La situazione degli ospedali in Sicilia è sotto controllo, abbiamo fatto la scelta consapevole di evitare qualsiasi lockdown. Non possiamo permetterci una chiusura del sistema sanitario — dice Razza — nei mesi scorsi il numero di tamponi era bassissimo e quello dei ricoveri dieci volte quelli attuali, quindi la strategia messa in atto dalla Regione sta dando i suoi frutti. Noi stiamo valutando un provvedimento che non vedrà il lockdown se non selettivo in alcune aree. La scelta della Regione sarà quella di fare quanto più è possibile test diagnostici per rilevare anche i positivi».