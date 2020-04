L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle soluzioni che saranno adattate per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Ci stanno i buttafuori per non sovraccaricare i mezzi di trasporto. Tornelli anti-assembramento. Percorsi unidirezionali per evitare che le persone in entrata incrocino quelle in uscita. Disegni a terra per delimitare il metro quadro a prova di droplet a disposizione di ogni passeggero. Più vendita contingentata dei biglietti, prenotazione per i treni regionali e una marea di nuove piste ciclabili e monopattini in affitto per provare a sgravare tram, metro e bus dall’assalto dei pendolari. «Il distanziamento li obbligherà a viaggiare con il 40% dei passeggeri in meno rispetto a prima», ha spiegato la ministra Paola De Micheli, che proprio domani vedrà i sindacati per confrontarsi sul nuovo protocollo di sicurezza e aggiornare le linee guida nazionali sulla mobilità. Ci sarà l’obbligo di prenotare i treni regionali per sedere a distanza di sicurezza.