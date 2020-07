L’edizione odierna di “Repubblica”, riporta le parole di Franco Locatelli, in merito alla situazione attuale in Italia dopo l’epidemia da Coronavirus. «Lo stato di emergenza ci consente di essere più reattivi. Se poi tra tre mesi l’epidemia sarà finita si fa in tempo a cambiare. Ma deve decidere il Parlamento. Sono rimasto lontano a causa del lockdown e dei miei impegni.

Vedo che le ferite non sono ancora rimarginate». Il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico è convinto che la proroga dello stato di emergenza sia giusta. «C’è il rischio che la situazione peggiori di nuovo, meglio essere pronti» – ha concluso -.