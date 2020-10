L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione Coronavirus in Italia. «Non ci sarà un nuovo lockdown », ripete da giorni il premier Conte.

Ma le certezze finiscono qui. Perché dinnanzi all’esplosione dei contagi, a palazzo Chigi hanno ripreso a ragionare sulle misure da adottare — dal coprifuoco di pub e ristoranti al contingentamento per le feste private — nel caso in cui la curva di trasmissione dovesse continuare a crescere in modo esponenziale – scrive il quotidiano -.





Se l’impennata registrata negli ultimi giorni non accennerà a frenare, si opterà per soluzioni più radicali a livello nazionale, altrimenti verranno privilegiati interventi più soft e in prevalenza locali.