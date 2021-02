L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla rabbia dei sindaci italiani dopo il sabato da “liberi tutti”.

A Roma come a Milano, a Bergamo, a Napoli come a Palermo dove la gente, con 28 gradi portati dallo scirocco africano, si è riversata sulla spiaggia di Mondello piena come in estate. Via anche le mascherine.





«Tutto ciò è molto stupido, pensavo ci sarebbe stata più responsabilità. Di questo passo torneremo in zona rossa», dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Virginia Raggi lancia un appello su Facebook «Invito tutti al rispetto delle regole: indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento previsto. Ricordiamoci che l’emergenza non è finita, continuiamo a essere responsabili così come abbiamo fatto finora. Non vanifichiamo gli sforzi fatti».