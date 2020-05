L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’inizio della Fase 2. Il decreto afferma che «le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato». Sport insieme ad un’altra persona? Solo se è convivente. Per svolgere attività motoria ci si potrà spostare fuori dal Comune. E’ consentito andare al mare a nuotare, ma non si può rimanere a prendere il sole o a giocare. Si può andare in auto o moto con un’altra persona, a patto di mantenere la distanza di un metro. Una persona dovrà essere seduta nel sedile posteriore, a meno che non sia una persona convivente: in questo caso non è necessario mantenere le distanze. Non si può accompagnare un familiare sul luogo di lavoro. Colf e badanti possono tornare a lavorare.