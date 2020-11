L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle difficoltà degli ospedali.

L’ultima mini-epidemia è scoppiata dentro il Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. Otto operatori sanitari e un paziente sono risultati positivi. È il secondo focolaio in una settimana esploso al Civico,

dopo quello del pronto soccorso







«Qualcosa non va — dice Di Salvo, che è segretario aziendale della Fials ma anche tecnico di radiologia nell’area di emergenza — in tutto l’ospedale mancano i gambali lunghi e ci si arrangia con sacchi dell’immondizia. Qualcuno usa le traverse attaccate alla buona alle scarpe. Nella scatola delle mascherine ffp2 che ci forniscono è scritto che non sono idonee all’uso sanitario. Abbiamo avuto fino a 57 ricoverati in un pronto soccorso che può

contenerne al massimo 40, trasformato in una terapia subintensiva».