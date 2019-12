L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno a casa del Palermo, o quasi. Per tornare a lavorare in pianta stabile nella struttura militare occorrerà aspettare fino alla seconda metà di gennaio. Ieri, nelle more del perfezionamento dell’accordo di concessione con i vertici militari regionali, la squadra rosanero ha sostenuto il consueto test infrasettimanale a Boccadifalco. E ieri il Palermo ha avuto anche il via libera per sostenere altri cinque allenamenti a Boccadifalco, alla ripresa della preparazione dopo la sosta natalizia, dal 27 al 31 dicembre. Ma che i rosanero fossero ospiti si poteva capire sin dall’ingresso nella struttura: due militari con tanto di lista fermavano le auto dei calciatori chiedendo a ogni tesserato nome e cognome. Ferdinando Sforzini, forse perché ha bruciato le tappe per il recupero del suo infortunio, non era in elenco e ha dovuto aspettare un po’ prima di ottenere il lasciapassare. Sagramola e il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino portano avanti la loro interlocuzione per chiudere l’accordo di concessione della struttura. La bozza con le proposte contrattuali dell’esercito dovrebbe arrivare sul tavolo del club in viale del Fante a metà gennaio e se non ci saranno intoppi la firma arriverà poi in pochi giorni.