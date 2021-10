L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo messo in vendita e sull’ambizione della B per rilanciare il valore del club.

Se il presidente Dario Mirri parla dei possibili acquirenti del Palermo come di «gente che vuole investire nella società» come una garanzia anche per i tifosi, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola fuga ulteriormente le possibili perplessità su un salto nel buio: «Si tratta di interlocutori certamente affidabili – dice l’ad – che poi è la prima delle preoccupazioni che una società ha quando ci si deve occupare di un passaggio di testimone. Si bada che vada in mani affidabili per non avere poi sorprese spiacevoli».

Il giorno dopo l’annuncio di Mirri a “ Repubblica” sul Palermo in vendita, in città è partita la caccia ai nomi di chi vuole investire 40 milioni di euro nei prossimi quattro anni nel club. Un investimento che nelle intenzioni di chi è pronto a spendere dovrebbe portare guadagni per circa 200 milioni di euro. È chiaro che un profitto del genere non è legato solamente ai risultati sportivi, ma portare il club nuovamente a giocare negli stadi che contano, ovvero la promozione in B, aiuterebbe a sviluppare piani di marketing e iniziative immobiliari nelle quali il Palermo è già attivo.

L’ammodernamento del “ Barbera”, inoltre, farebbe entrare Palermo nel circuito delle possibili sedi per le partite degli Europei dopo l’annuncio della candidatura dell’Italia fatto ieri da parte del presidente federale Gabriele Gravina per l’edizione del 2028.