L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’episodio che ha visto protagonista l’ex rosa Thiago Cionek. Il difensore polacco della Spal ha sventato una rapina alla tabaccheria Segnali di fumo, in pieno centro a Ferrara. Dalla tabaccheria, legittimamente aperta come da disposizioni governative, è spuntato un ragazzo, correva anche lui, ma con in mano un pacchetto di sigarette. Un ladruncolo, che ha trovato però pane per la sua corsa. Thiago l’ha raggiunto in poche falcate, abituato com’è a marcare gli attaccanti di Serie A, l’ha fermato e ha recuperato la modesta refurtiva, subito restiituita al proprietario dell’esercizio. Non una parola in più: il difensore ha salutato cortesemente e se n’è andato, avvolto dal silenzio stupito e grato dei presenti. «Non l’avevo riconosciuto » ha poi raccontato il titolare dell’elegante tabaccheria, Vittorio Volpi, «è stato un cliente poco dopo a dirmi che si trattava di Cionek». Il sindaco ha subito premiato, virtualmente, via Facebook e poi al telefono, il prode difensore nato a Curitiba ma di ascendenti polacchi, protagonista in carriera di un vero Giro d’Italia, con tappe a Padova, Modena e Palermo, prima dell’approdo a Ferrara: «Di questi tempi le attività, anche quelle aperte, che offrono un servizio a tutti noi, vivono giorni difficili e questi gesti ci aiutano a restare uniti. Grazie a nome di tutti noi Thiago! Hai dimostrato di voler bene alla nostra comunità. In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall’altro, anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti».