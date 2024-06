Repubblica: “Il countdown della rivoluzione Palermo sta per arrivare allo zero. Empoli e Genoa tornano su Brunori”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul countdown in casa Palermo per la rivoluzione in vista della prossima stagione. Nel dettaglio, il quotidiano, si sofferma sui giocatori che resteranno o meno in rosa.

Una volta riorganizzato lo staff , toccherà agli interpreti e la paura è quella di perdere pezzi pregiati. In tanti cominciano a sondare il terreno per il capitano Brunori che ha un accordo fino al 2027 ma potrebbe andar via in cerca di nuovi stimoli. Varie le richieste per il secondo marcatore di tutti i tempi del Palermo (Genoa ed Empoli su tutte) che ha manifestato segnali di stizza dopo l’eliminazione dai playoff. Parole che non sono state colte favorevolmente da una parte della tifoseria e che la società dovrà tenere in considerazione.

Variazioni di peso anche a centrocampo: Claudio Gomes ha un contratto lungo (altri tre anni circa) ma l’agente ha aperto alla possibilità di cambiare maglia a causa del mancato accesso in A. Discorso leggermente diverso per Jacopo Segre, che bisogna blindare nonostante abbia firmato fino al 2025: già nel mercato invernale aveva ricevuto avance subito rimandate al mittente e nei mesi successivi si è discusso di un rinnovo mai arrivato. Meglio agire in tempo. Difficile un prolungamento per Stulac, in scadenza tra un anno, e tra un mese, finito il prestito, torneranno alle rispettive basi Henderson, Coulibaly, Traoré e Mancuso. Marconi e Kanuric hanno già salutato e non è sicuro del posto neanche chi è stato acquistato di recente ma ha reso al di sotto delle aspettative (Di Francesco, Insigne, Vasic e Ceccaroni). Insomma, un Palermo che dovrebbe cambiare volto, pronto a ripartire da zero.