L’edizione odierna parla della sfida del Calcio al Coronavirus. La Serie A chiede di riaprire gli stadi ai tifosi. Chissà – scrive il quotidiano – come la prenderà il Comitato tecnico scientifico, che non voleva nemmeno far riprendere il calcetto. All’Olimpico di Roma potrebbero entrare in 30 mila, allo Juventus Stadium 17 mila. Qualche criticità in più per il San Paolo di Napoli. Il vero problema da risolvere, però, più che l’occupazione dei posti, sono gli accessi: la gente in Italia si accalca agli ingresso negli ultimi 40 minuti, vanno distribuiti i flussi per evitare assembramenti ai cancelli.