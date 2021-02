L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui diritti tv della Serie A.

Oggi i 20 club della massima serie dovrebbero votare il sì definitivo alla creazione di una media company cedendone il 10% a Cvc, Advent e Fsi. I Fondi d’investimento vogliono partecipare al processo per l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/24 e vogliono sigillare il legame oggi.





La Juve pone dubbi sul contratto. I fondi d’investimento vogliono fra l’altro la garanzia che non ci siano fuoriuscite dalla Serie A, ossia che società non lascino per andare a giocare una specie di Nba europea e hanno posto una “clausola Superlega”. Ma su questo e altri punti Agnelli chiede correzioni.