L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calo di presenze al “Barbera”. A parte lo zoccolo duro degli abbonati, composto da 10.446 tifosi per ogni partita, i rosanero sono passati dai quasi diecimila paganti della sfida contro il Licata ai 5.000 dello scontro diretto contro l’Acireale. Se sia un appagamento da primo posto, visto come traguardo scontato per una società come il Palermo, oppure se sia già finito l’effetto iniziale della passione rosanero non è facile dirlo. E anche in vista dell’ultima partita casalinga del girone d’andata contro il Troina non si registrano impennate nei dati provvisori di prevendita. L’andamento, infatti, rispecchia quello delle ultime partite casalinghe.