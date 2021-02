L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Avellino e Palermo.

Contro la terza forza del campionato la situazione dovrebbe essere più o meno la stessa. «Mi aspetto una grande prestazione – ammette l’allenatore Boscaglia – per dare seguito al nostro lavoro. L’ho detto anche ai ragazzi che dopo la partita ero arrabbiato perché so quello che possono dare e per questo mi aspetto continuità nel gioco, nell’atteggiamento, voglia, capacità di combattere accanto al compagno in difficoltà cercando di non risparmiare energie».





Saraniti giocherà al posto dello squalificato Lucca, con Valente e uno fra Kanoute e Rauti. Sulla fascia destra giocherà Accardi, con lui in difesa Somma, Palazzi e Crivello. A centrocampo De Rose in mezzo con Odjer e Luperini.