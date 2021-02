L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla tragica scomparsa di Candida Giammona e di Leon, neonato appena dato alla luce.

Uniti nel grembo e nella morte. Ieri il giorno dei funerali nella parrocchia di Sant’Ernesto in via Campolo e a cui ha voluto partecipare anche l’arcivescovo Corrado Lorefice.





«Esprimo il desiderio e l’auspicio che, nel più breve tempo possibile, si possano accertare le cause che hanno trasformato l’attesa di un lieto

evento in un lutto terribile – ha detto nell’omelia il parroco di Sant’Ernesto -. Preghiamo tutti insieme Dio perché possiate ottenere giustizia,

che non rimedierà mai la grave perdita ma potrà forse lenire un po’ questo immenso dolore». Ma la fede cerca parole che possano sconfiggere o trasformare la morte, anche la più crudele e paradossale, come quella di una mamma che dona la vita e quella di un bimbo innocente «che è già un angelo».