Repubblica: “I due ex giocatori del Palermo ripartono dall’Eccellenza. Crivello e Mazzotta evergreen all’Athletic per divertirsi ancora”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma su Mazzotta e Crivello che ripartono dall’Eccellenza con l’Athletic Palermo.

Due palermitani “doc”, Roberto Crivello e Antonio Mazzotta, dopo aver scritto importanti pagine del calcio in Serie A e con la maglia del Palermo, hanno scelto di abbracciare il progetto ambizioso dell’Athletic Club Palermo. I due tornano a giocare insieme, come avevano già fatto con successo a Frosinone, questa volta nel campionato di Eccellenza, ripartendo dalla loro terra con grande motivazione: «Siamo a casa – affermano – e questa società merita ben altre categorie».

Crivello, nato nel 1991 a Mondello, ha iniziato la sua carriera ispirandosi a Javier Zanetti. Dopo essere cresciuto nel vivaio della Tieffe Club Palermo, è stato acquistato dalla Juventus, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2010, insieme a Ciro Immobile e Carlo Pinsoglio. Dopo esperienze in Serie C con Gela e San Marino, è stato protagonista della scalata del Frosinone dalla Lega Pro alla Serie A. Tornato a Palermo in Serie D, ha contribuito alla promozione in Serie B. Successivamente ha giocato con Spezia, Padova e Monterosi, prima di accettare l’offerta dell’Athletic Club Palermo: «Qui mi sento in famiglia – ha detto Crivello – e ci sono tutti i presupposti per far bene».

Con Crivello e Mazzotta, l’Athletic Club Palermo si rinforza sulla fascia sinistra, puntando alla promozione in Serie D. Mazzotta, nato nel 1989 e cresciuto nel quartiere di Falsomiele, ha iniziato la sua carriera nella Fortitudo Golden Boys di Palermo e ha esordito tra i “grandi” in Eccellenza con il Kamarat. Ha avuto una carriera lunga in Serie B con squadre come Lecce, Pescara, Crotone, Catania, Cesena, Frosinone e Bari, oltre a esperienze in Serie A con Cesena e Crotone. Dopo aver vinto il campionato Primavera con il Palermo nel 2009, è riuscito a esordire in prima squadra solo nel 2018, coronando il sogno di giocare con la maglia rosanero.

Mazzotta è entusiasta del progetto dell’Athletic Club Palermo: «Siamo in Eccellenza, ma con l’organizzazione di questa società sembra di giocare tra i professionisti. Ho deciso di unirmi a questo ambizioso progetto, che punta a ben altre categorie. Partiamo dal basso, ma l’obiettivo è arrivare in alto, con impegno, sacrificio e determinazione».

L’esordio stagionale dell’Athletic Club Palermo nel girone A di Eccellenza è stato impressionante, con una vittoria per 5-1 sulla Folgore Castelvetrano. «Siamo solo all’inizio – concludono Crivello e Mazzotta – ma lo spirito è sempre lo stesso: voglia di lottare, giocare e vincere».