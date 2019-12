L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla possibile cessione del Catania. Un contatto telefonico, nove giorni fa, tra Pulvirenti e due intermediari, che in passato hanno curato la vendita di club ad imprenditori italoamericani, come Pallotta, Saputo e Commisso. Potrebbe essere la rotta giusta per la cessione del Catania. Le parti si rivedranno la prossima settimana e si parla di una valutazione di 40 milioni di euro.