Repubblica Genova: “Spezia, no al Palermo per Verde. Anche il calciatore non è convinto”

L’edizione genovese de “La Repubblica” si sofferma sull’affare Verde tra Spezia e Palermo.

La giornata di oggi avrebbe dovuto essere quella del passaggio di Daniele Verde al Palermo. Ma i due gol, uno di quali splendido, contro il Pisa hanno rimesso tutto in discussione. A cominciare dalle intenzioni della società bianconera che, per bocca del direttore sportivo Eduardo Maia, ha comunicato al suo omologo rosanero che no, Verde non si sposta. Anche perchè lo stesso giocatore non è più convinto dalla scelta.

A Palermo non l’hanno presa bene e sperano ancora in un nuovo cambio di scenario. E proprio a Pisa lo Spezia guarda con attenzione per rinforzare la rosa. L’allenatore, Luca D’Angelo, spinge per riavere tre sue vecchie conoscenze, a cominciare dal centrocampista Idrissa Touré, finito però anche nel mirino del Cagliari.

Insieme a lui potrebbe riabbracciare il tecnico anche il centrocampista della nazionale ungherese Adam Nagy e il difensore centrale francese Maxime Leverbe, totalmente escluso dal progetto di Alberto Aquilani che lo ha estromesso dalla rosa, e Delle tre opzioni, le più fattibili sembrano le prime due. Per Leverbe bisognerebbe ottenere un ridimensionamento dell’ingaggio, ritenuto non in linea con la politica di contenimento dei costi della proprietà americana.