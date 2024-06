Repubblica Genova: “Genoa, Coda in uscita. Ci sono Modena e Palermo”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sul mercato in casa Genoa con Coda nel mirino di Modena e Palermo.

L’Inter continua a mostrare interesse per Josep Martinez, il portiere spagnolo del Genoa, che è stato un elemento chiave sia nella promozione in Serie A che nella stagione appena conclusa. Tuttavia, Martinez ha attirato anche l’attenzione di due club della Premier League: il Bournemouth e il Manchester United. La sua abilità non solo tra i pali, ma anche nel gioco con i piedi, lo rende un’opzione molto apprezzata, come sottolineato dall’allenatore Gilardino, che utilizza il portiere quasi come un difensore aggiunto per iniziare l’azione.

Se il Genoa decidesse di cedere Martinez, preferirebbe di gran lunga un’offerta in sterline piuttosto che in euro. L’Inter ha indicato di voler inserire giocatori nella trattativa per abbassare il costo, ma il Genoa punta ad ottenere almeno 20 milioni di euro, creando così una significativa plusvalenza, considerando che Martinez è stato riscattato per soli 2 milioni di euro. Questa situazione potrebbe sfociare in un’asta, con il Genoa che spera di replicare il successo della cessione di Dragusin al Tottenham per 25 milioni di euro più bonus.

Anche Massimo Coda, attaccante del Genoa, è al centro di speculazioni di mercato. Dopo una stagione in prestito alla Cremonese, dove ha segnato in doppia cifra ma senza ottenere la promozione, il Modena e il Palermo sono interessati a ingaggiarlo. Entrambi i club cercano un giocatore che possa garantire gol e assist per puntare alla promozione. Per il Genoa, cedere Coda significherebbe liberarsi di un ingaggio pesante e ottenere un conguaglio economico utile in una sessione di mercato che si spera chiudere in positivo.

Sul fronte degli attaccanti, il Genoa ha anche interesse a cedere Yalcin, che ha avuto un’ottima stagione in prestito al Fatih Karagumruk in Turchia. Il club turco vorrebbe rinnovare il prestito, ma il Genoa preferirebbe una cessione definitiva per risparmiare sull’ingaggio e ottenere un conguaglio economico. Anche il futuro di Jagiello sembra lontano da Genova, con l’interesse del Legia Varsavia e dello Spezia per una possibile continuazione del rapporto.

In sintesi, il Genoa si trova in una posizione strategica per massimizzare il valore dei propri giocatori, sia attraverso vendite dirette che prestiti, con l’obiettivo di rafforzare finanziariamente la squadra e prepararsi per la prossima stagione.