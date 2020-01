L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida da ex contro il Marsala per Ficarrotta, riportando le dichiarazioni di Cottone. Il sogno di giocare in rosanero si sarebbe potuto coronare già da piccolo, ma per un ragazzo che sogna di diventare un calciatore professionista il bivio fra il Palermo e la Juventus era troppo sproporzionato per imboccare la strada del “ Barbera”. A Torino, però, a parte le lezioni di Alessandro Del Piero e quelle che gli sono servite per diventare uomo andando a vivere da solo a quattordici anni, il treno era forse troppo affollato e Ficarrotta fu costretto a scendere quasi subito iniziando a girare fra varie stazioni in serie C e D. Ogni volta portandosi dietro il talento, ma anche un’altalenante concretezza. A Palermo il girone d’andata ha confermato questa sua caratteristica. L’attimo di follia contro il Savoia, con un calcio rifilato per reazione a un avversario, gli è costato tre giornate di squalifica. Adesso tutto si è azzerato e Ficarrotta è pronto ripartire daccapo, proprio dal Marsala, dopo dieci presenze, due gol e un assist in sedici partite. Per il suo ex presidente al Marsala Domenico Cottone, l’approdo al Palermo ha tolto a Ficarrotta la possibilità di essere titolare in tutte le partite. «Se fosse rimasto da noi – ha detto – avrebbe giocato ogni domenica, a Palermo invece non può avere la continuità d’impiego che vorrebbe e soffre particolarmente il fatto di non giocare sempre. Lui è un protagonista, uno che vorrebbe una squadra che giochi con lui. Secondo me Ficarrotta è sprecato per questa categoria e che non giochi sempre è un peccato».