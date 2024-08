Repubblica: “Festa grande al Barbera. Seimila tifosi allo stadio per il nuovo Palermo”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla seduta d’allenamento a porte aperte di ieri al Barbera che ha visto 6000 tifosi in curva.

L’entusiasmo dei tifosi del Palermo è stato palpabile durante l’allenamento a porte aperte allo stadio Renzo Barbera, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 sostenitori. L’evento, accompagnato da musica dal vivo, coriandoli, fumogeni rosa e striscioni, ha rappresentato un vero e proprio bagno di folla per i giocatori, che sono stati accolti calorosamente al loro ritorno in città dopo il ritiro estivo e i primi impegni ufficiali. Questo evento segna il primo incontro tra la squadra e i tifosi da tre mesi, dall’ultima partita contro il Venezia, che infranse i sogni play-off del Palermo.

I tifosi, entusiasti e pieni di speranze, hanno cantato a squarciagola e sventolato bandiere, mostrando un grande affetto per i loro “gladiatori”. La curva Nord, l’unica parte dello stadio aperta a causa dei lavori in corso, è stata teatro di una coreografia che ha coinvolto giocatori vecchi e nuovi, compresi gli infortunati come Gomis e Di Bartolo, che hanno ricevuto una standing ovation.

Sul fronte del mercato, il direttore sportivo De Sanctis è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Dionisi, con il ritorno di Salvatore Sirigu che sembra ormai imminente. Il portiere 37enne, attualmente svincolato, è vicino a firmare un contratto dopo aver superato altre opzioni come Consigli, Costil e Silvestri. Sirigu, che ha iniziato la sua carriera giovanile proprio a Palermo, potrebbe tornare per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Gomis e per aiutare il giovane Desplanches a crescere.

Nel reparto difensivo, il Palermo continua a seguire Federico Ceccherini del Verona, anche se la trattativa sembra aver subito un rallentamento. Inoltre, il club potrebbe considerare Antonio Barreca per la fascia sinistra, anche se non rappresenta una priorità al momento. In attacco, la pista che porta a Tadeo Allende del Celta Vigo sembra complicarsi a causa del prezzo elevato, mentre Francesco Di Mariano potrebbe lasciare il club, con il Catanzaro interessato al giocatore.

Infine, il Palermo sta valutando la possibilità di riportare Joao Pedro in Italia. L’attaccante brasiliano, attualmente svincolato, potrebbe essere un’aggiunta preziosa se fosse in grado di adattarsi alla versatilità offensiva richiesta dal club. Tuttavia, la decisione finale spetta al direttore sportivo De Sanctis, che avrà l’ultima parola sulle operazioni di mercato in corso.