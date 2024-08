Tuttosport: “Sirigu va a Palermo. Un ritorno che può sostenere Dionisi”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul ritorno di Sirigu al Palermo ormai imminente.

Nel Palermo, che ancora fa i conti con la delusione della sconfitta contro il Brescia all’esordio stagionale, è imminente l’arrivo di Salvatore Sirigu, un portiere di 37 anni che deve gran parte della sua carriera ai colori rosanero. Nato a Nuoro, Sirigu ha iniziato la sua carriera come attaccante, ma l’asma lo ha spinto tra i pali, dove ha dimostrato un grande talento. Dopo le giovanili al Venezia e un passaggio all’Under 19 del Palermo, la sua carriera è decollata: dai prestiti a Cremonese e Ancona al ritorno in Sicilia nel 2009, dove è rimasto per due stagioni prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Da lì, la sua carriera lo ha portato a difendere i pali di Siviglia, Osasuna, Torino, Genoa, Napoli, Fiorentina, Nizza e, più recentemente, al Fatih Karagumruk in Turchia, dove ha dimostrato di essere ancora un portiere affidabile. Tuttavia, a luglio, Sirigu si è ritrovato senza contratto.

L’infortunio di Alfred Gomis nella trasferta di Brescia ha costretto il Palermo a cercare un sostituto di livello, pur avendo già un giovane portiere promettente come Sebastiano Desplanches. Il club ha valutato diversi nomi, ma la scelta è ricaduta su Sirigu, un portiere con esperienza internazionale che potrebbe non solo difendere i pali ma anche offrire un contributo importante all’interno dello spogliatoio.

L’arrivo di Sirigu potrebbe dare al Palermo quella solidità e fiducia che è mancata nel primo match di campionato. Sebbene Desplanches possa rimanere il titolare, soprattutto considerando la sua buona prestazione contro il Brescia, la presenza di un veterano come Sirigu potrebbe essere fondamentale per gestire eventuali difficoltà durante la stagione.

L’operazione dovrebbe essere conclusa a breve, e sabato il Palermo affronterà una trasferta impegnativa contro il Pisa, una squadra che ha mostrato carattere nel recuperare due gol contro lo Spezia. Con l’aggiunta di Sirigu e il suo carisma nello spogliatoio, il Palermo può ancora aspirare a essere la squadra da battere in Serie B, come pronosticato all’inizio della stagione. Tuttavia, la prova contro il Pisa sarà un test cruciale per valutare la consistenza della squadra e del suo allenatore, Alessio Dionisi, che deve dimostrare di essere in grado di guidare il Palermo verso l’alto in un campionato tanto competitivo.