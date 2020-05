L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura completa del Paese. Il 3 giugno cadranno i divieti di spostamento e sarà possibile tornare a muoversi liberamente in tutta Italia. La conferma arriva dal Ministro della Salute Speranza: “Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali e al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti”