L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla situazione in casa Roma, si è infatti creato un vero e proprio braccio di ferro tra Pallotta e l’uomo interessato all’acquisto del club, Friedkin. Lo stesso Friedkin, in piena emergenza legata al Coronavirus, aveva offerto 450 milioni, quest’ultimi considerati insufficienti da Pallotta. Per quanto riguarda la nuova offerta, in questi giorni il texano ha messo sul piatto 575 milioni, offerta che avrebbe permesso a Pallotta di uscire senza perdite e senza neppure fare la plusvalenza, prevedendo anche un piano di rilancio per la squadra.

Purtroppo, Pallotta non ha risposto e per Friedkin è finita lì, con l’americano che non sarebbe più interessato all’affare. Adesso, dovrà essere Pallotta a muoversi per rimettere in carreggiata la trattativa. Si attendono perciò novità in merito alla trattativa, il futuro della Roma è ancora tutto da scrivere.