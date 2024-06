L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’Europeo in Germania e sul decalogo dei tifosi.

La Nazionale è arrivata ieri sera nella sua casa tedesca, il lussuoso hotel Vier Jahreszeiten di Iserlohn, in Renania Vestfalia, accolta da 300 tifosi. Qui ha scoperto l’Hemberg Stadion, da oggi laboratorio tattico di Spalletti, mentre casa Azzurri, inaugurata ieri, sarà alla Matthias Grothe Halle di Iserlohn.

Il debutto sul prato dell’Hemberg, oggi, sarà una vera passerella, con 4 mila spettatori che potranno assistere nel pomeriggio, alle 16.30, all’allenamento degli azzurri: un unicum, perché di norma le sedute tecniche e tattiche si svolgeranno a porte rigorsamente chiuse. Ma l’abbraccio con la comunità locale era doveroso, come la memoria suggerisce: il ritiro al Landhaus Milser Hotel di Duisburg, nel 2006, fu tra i fattori determinati per la vittoria in quel Mondiale.

Le richieste di biglietti per presenziare alla premiére dell’Italia di Spalletti erano 14 mila. Si è reso necessario un sorteggio. Il decalogo per gli spettatori è piuttosto rigoroso: utilizzo dei mezzi pubblici, arrivo con congruo anticipo per assistere al programma di intrattenimento, uso di zaini di dimensioni ridotte. E divieto, si legge sul documento per i cittadini, di “fumare allo stadio e di introdurre cannabis”