Gds: “Il Palermo punta ad una regia…d’autore”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo0 e la ricerca del regista.

Il gioco del Palermo, sotto la guida del nuovo allenatore Alessio Dionisi, ruoterà attorno alla figura del regista, un ruolo chiave nel suo sistema di gioco. Dionisi, noto per affidarsi a centrocampisti centrali abili nel palleggio e nella gestione della manovra, avrà a disposizione due vecchie conoscenze: Leo Stulac e Samuele Damiani, entrambi avuti durante la vittoriosa stagione all’Empoli.

La Situazione di Stulac

Stulac, nonostante le difficoltà delle ultime due stagioni dovute a un grave infortunio, ha avuto momenti di brillantezza nel corso del torneo passato, in particolare grazie alle sue abilità nei calci piazzati. Ha concluso la stagione con 22 presenze, di cui 13 da titolare, e 4 gol importanti contro Feralpisalò, Spezia, Catanzaro e Cremonese. Dionisi dovrà valutare l’affidabilità di Stulac e il ruolo che potrà avere nella squadra, considerando anche l’interesse di altri club come Sampdoria e Verona e il contratto in scadenza tra un anno.

La Situazione di Damiani

Damiani, centrocampista classe 1998, ha avuto meno spazio nel primo anno in Serie B con il Palermo ed è stato prestato alla Juventus Next Gen, dove ha collezionato 31 presenze e 5 gol. Essendo più giovane di Stulac e con un ingaggio più basso, potrebbe rimanere in Sicilia come alternativa a un titolare, dato che ha ancora due anni di contratto.

Possibili Acquisti

Luca Mazzitelli: Centrocampista classe 1995 con una grande esperienza tra Serie A e B. Nella scorsa stagione ha giocato 29 partite e segnato 5 gol con il Frosinone. Il suo contratto scade tra un anno e su di lui ci sono anche Como, Venezia e Parma.

Nicolas Viola: Ex giocatore del Palermo nella stagione 2012-13, attualmente al Cagliari con un contratto in scadenza il 30 giugno. Viola, nato nel 1989, ha contribuito alla salvezza del Cagliari con 26 presenze e 5 gol. Con l’addio di Ranieri, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Sardegna.

Alessandro Bianco: Classe 2002, si è messo in luce nella Reggiana ma è di proprietà della Fiorentina. Difficile che i viola se ne privino a titolo definitivo, ma un prestito potrebbe essere una possibilità.

Il Palermo sta lavorando per rafforzare il ruolo di regista, fondamentale per il gioco di Dionisi. L’allenatore dovrà valutare le opzioni interne come Stulac e Damiani, e potenziali nuovi acquisti come Mazzitelli, Viola e Bianco. La priorità è trovare un centrocampista capace di dettare i ritmi della squadra e di gestire la manovra in modo efficace, per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.