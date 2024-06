Gds: “Palermo, per la difesa c’è Ferrari. Riecco Verde”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e gli obiettivi di mercato.

La situazione tra Verde e lo Spezia potrebbe riaprirsi, offrendo al Palermo una nuova opportunità di acquisire il giocatore. Nonostante il rinnovo del contratto di Verde con lo Spezia fino al 2027, il desiderio di misurarsi con palcoscenici più importanti rimane vivo. Il Palermo, che ha sempre mostrato interesse per Verde e ha rimpianto il mancato acquisto, è ora in pole position grazie anche alla presenza in squadra di Soleri, valutato dallo Spezia già a gennaio. Le due società potrebbero avviare i contatti nei prossimi giorni, superando definitivamente la querelle del mercato invernale, quando lo Spezia tolse Verde dal mercato all’ultimo momento.

Altri Obiettivi di Mercato

Ferrari: Il difensore del Sassuolo, che si svincolerà a fine giugno, è un altro obiettivo del Palermo. Dionisi, che lo ha allenato per 98 partite, conosce bene il valore di Ferrari e la sua esperienza potrebbe essere molto utile alla difesa del Palermo, che ha mostrato delle lacune nell’ultima stagione. Anche Venezia e Como sono interessati al giocatore.

Defrel e Mulattieri: Entrambi i giocatori del Sassuolo sono stati considerati, ma al momento non rappresentano delle priorità per il reparto offensivo del Palermo. Defrel è in scadenza di contratto, mentre Mulattieri era stato sondato l’anno scorso.

Esterni Sinistri

Di Francesco: Anche se non ha pienamente convinto, dovrebbe essere confermato per la prossima stagione. Tuttavia, il Palermo tiene sempre in considerazione due nomi per il ruolo di esterno sinistro:

Vandeputte del Catanzaro: Aspetta un’offerta del Torino.

Caso del Frosinone: Non rientra nei piani del club ciociaro e ha molti estimatori in Serie B. Entrambi erano stati considerati in inverno, prima di optare per Verde e successivamente per Traorè, la cui avventura al Palermo non è stata memorabile.

Prima Punta

Borrelli: La situazione di Borrelli continua a essere monitorata. Lo strappo con il Brescia non è ancora risolto e il Frosinone, proprietario del cartellino, non sembra intenzionato a puntare su di lui. Questa potrebbe essere un’opportunità per il Palermo di cambiare interprete nel ruolo di prima punta, attualmente occupato da Brunori da tre anni.

Difesa

Cacace: La pista che porta a Cacace sembra raffreddarsi a causa dei 4 milioni di euro richiesti dall’Empoli. Il Palermo non vuole mettere in discussione il posto di Lund come terzino sinistro titolare, quindi è improbabile che l’affare vada in porto.

Queste trattative e considerazioni evidenziano la volontà del Palermo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, cercando di superare le difficoltà incontrate nel recente passato e puntando su giocatori di qualità ed esperienza.