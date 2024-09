Repubblica: “Dionisi cambia i rosa per battere la Juve Stabia: «Più efficaci in zona gol»”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Dionisi in conferenza stampa.

Stiamo per entrare in un periodo cruciale, come lo era anche il precedente. Con la Juve Stabia puntiamo a migliorare e a ottenere risultati concreti. Abbiamo circa due settimane e mezzo per trovare risposte. Sarà un fine settembre intenso, soprattutto per Dionisi, che è consapevole delle difficoltà che lo attendono, e per il Palermo, pronto alla sfida di domani contro la Juve Stabia. Questo sarà l’inizio di una serie di partite decisive per riallineare il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Dionisi ha eliminato qualsiasi alibi e, durante la pausa, ha lavorato per motivare la squadra, cercando di consolidare un gruppo che deve ancora trovare i giusti automatismi, ma che è già concentrato sulla crescita futura. La sfida contro la Juve Stabia, che si terrà in un “Menti” rinnovato e con i tifosi nuovamente presenti, segnerà l’inizio di una serie di impegni importanti. Dopo questa gara, ci sarà il ritorno al “Barbera” contro il Cesena e, a seguire, la trasferta contro il Napoli per il secondo turno di Coppa Italia. A chiudere questa parentesi impegnativa, la sfida contro il Sudtirol.

La Juve Stabia si presenta come una delle squadre rivelazione del torneo, capolista a pari punti con Pisa e Spezia, imbattuta e con un solo gol subito. Al contrario, il Palermo ha faticato nelle ultime partite, incassando sconfitte e pareggi, con l’unica vittoria contro la Cremonese. Dionisi sa che la squadra deve ripartire da qui, analizzando cosa è andato storto e lavorando su ciò che vuole diventare. I suoi giocatori stanno ancora cercando la propria identità, ma è chiaro che ogni avversario sarà diverso e richiederà un approccio specifico.

Ci sono ancora dubbi sulla formazione che Dionisi schiererà. Nel suo 4-3-3, Desplanches è confermato in porta dopo le ottime prestazioni con l’U21. In difesa, Nedelcearu e Nikolaou saranno titolari, ma Lucioni sarà assente. Sulle fasce, Diakité a destra e Pierozzi a sinistra, forse al posto di Lund, appena rientrato dagli Stati Uniti. A centrocampo, Segre è recuperato e potrebbe giocare insieme a Ranocchia, con Gomes o Blin in regia. In attacco, Dionisi sta valutando se puntare su Di Francesco o Insigne, con l’opzione di far debuttare Le Douaron sugli esterni. Brunori, il capitano, è ancora a secco di gol, ma Henry potrebbe insidiarlo, dato che sta mostrando grande forma e sicurezza.

Le aspettative sono alte, sia per i tifosi che per la squadra stessa, ma il cammino sarà tutt’altro che facile. Dionisi cerca risposte dai suoi attaccanti, nella speranza di sbloccare la situazione e cambiare il corso della stagione.”