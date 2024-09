Palermo, Unilumin è Official LED Display Technology Partner

Il Palermo FC è lieto di annunciare la partnership con Unilumin, in qualità di Official LED Display Technology Partner del club. Nell’ambito della partnership, Unilumin fornirà soluzioni di visualizzazione LED all’avanguardia sul campo per le partite casalinghe del Palermo FC.

Unilumin Sports è leader internazionale nel campo delle soluzioni digitali innovative di display a LED, offrendo una qualità visiva superiore, affidabilità ed efficienza energetica. L’integrazione della tecnologia avanzata di Unilumin porterà i tifosi del Palermo FC più vicini all’azione, migliorando la matchday experience con immagini vibranti e dinamiche.

Inoltre, l’esperienza visiva aumenterà il coinvolgimento dei tifosi, creando un’atmosfera piacevole e memorabile durante le partite del Palermo. Gli sponsor e i partner potranno sfruttare la natura HD degli schermi LED di Unilumin per creare campagne dinamiche che coinvolgano i tifosi e rafforzino il riconoscimento del marchio per le campagne di marketing.

“Siamo onorati di collaborare con il Palermo FC, club dalla storia importante e un fascino unico, e li ringraziamo per la loro fiducia”. Ha dichiarato Felix Chen, direttore di Unilumin Sports Industry. “Unilumin illuminerà l’industria dello sport con la scienza e la tecnologia e lavorerà insieme per promuovere il miglioramento intelligente dell’industria sportiva globale, in modo da rendere ogni partita memorabile per i tifosi”.

Giovanni Gardini, CEO del Palermo FC, ha aggiunto: “L’innovativa tecnologia di Unilumin Sports è la prova evidente di come possiamo portare il giorno della partita a un livello di esperienza superiore per i tifosi e i partner. Questa è una priorità fondamentale per il nostro club, che si impegna quotidianamente per raggiungere questo obiettivo. I nuovi display a LED a bordo campo e nella balaustra della Gradinata saranno sempre più parte dello spettacolo, con un impatto ancora più emozionale e coinvolgente”.