L’edizione odierna de “La Repubblica” celebra la vittoria del Palermo nel derby contro il Catania.

Impresa dei rosa al “Massimino”. In dieci uomini, per via dell’espulsione di Marconi, si impongono 0-1 grazie ad una perla dell’infinito capitano Santana. L’argentino diventa l’unico a segnare in tutte le competizioni e in tutte le serie con la maglia rosanero.

Un successo che mancava dalla tragica notte del 2 febbraio 2007 in cui perse la vita l’ispettore Raciti.