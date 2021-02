L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui diritti tv della Serie A.

L’offerta di Dazn, 840 milioni per l’esclusiva su 7 partite a settimana più le altre 3 in coabitazione, è la migliore. Ma la Lega è divisa.





Tre o quattro squadre sono per l’offerta Sky, che permetterebbe di lanciare il Canale della Lega in versione “light”. In più è emersa un’altra questione: sembrerebbe che dietro Dazn ci sia Telecom, che avrebbe stretto un accordo che permetterebbe alla tv di sfruttare la banda Tim, il cui azionista di maggioranza è Vivendi, lo stesso di Mediaset.