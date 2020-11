L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus.

Nel Paese che affronta la seconda ondata della pandemia ora nelle farmacie scarseggiano le bombole di ossigeno, fondamentali per l’assistenza domiciliare ai malati di Covid-19.







«La domanda è aumentata mostruosamente, fino al 400 per cento», sottolinea Riccardo Maria Iorio, presidente napoletano di Federfarma. Oltre alla Campania, si segnalano problemi in Abruzzo, Basilicata, Liguria, Valle d’Aosta, in alcune aree del Piemonte. Sta peggiorando la situazione in Sicilia.

«Nelle fasi più critiche dell’emergenza — spiega l’Agenzia del farmaco —

al crescere della domanda di ossigeno si assiste in parallelo a un aumento esponenziale della domanda di dispositivi medici come bombole e

contenitori criogenici in particolare nelle aree più colpite dalla epidemia».