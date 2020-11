L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Gianfranco Spiteri, epidemiologo di Malta che lavora all’Ecdc a Stoccolma:



«Ci sono evidenze che Sars-Cov-2 sia arrivato prima di queste date. Il virus è stato trovato nelle acque reflue in Italia a dicembre, un uomo ricoverato in terapia intensiva in Francia era positivo, si è scoperto più tardi, già il 27 dicembre. Il fatto che quel paziente non avesse viaggiato significa che probabilmente il coronavirus era già in circolazione

da qualche tempo nell’area di Parigi».



«Test e tracciamento possono dare una grossa mano, ma nonostante il

loro potenziamento stanno cedendo in molti paesi. Il distanziamento allora diventa l’unica soluzione. Se neanche questo funziona, non resta che il lockdown. L’alternativa non è praticabile: il collasso del sistema sanitario va evitato non solo per i pazienti di Covid, ma anche per tutte le altre persone che hanno bisogno di cure».