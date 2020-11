L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul pasticcio “Calabria”.

«Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine» spiega il premier Giuseppe Conte.





«Sia per Zuccatelli, che per Gaudio, c’è stato il pieno confronto e la condivisione con tutti i ministri coinvolti. Non si è aperta una crepa nella maggioranza – ribadisce – per il semplice fatto che mi assumo la responsabilità».