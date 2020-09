L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura delle scuole. Il premier Conte convoca una conferenza per sostenere la contestata Lucia Azzolina: «L’anno scolastico partirà regolarmente dal 14 settembre. Il rientro avverrà in piena sicurezza. Siamo certi che ci saranno contagi a scuola, ma siamo pronti ad affrontarli». Tuttavia, già ieri sono arrivate nuove positività a scuola in Trentino, Friuli, Emilia e Sardegna. Gli studenti dovranno mantenere la mascherina anche quando saranno seduti nel rispettivo banco.