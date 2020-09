L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Trapani. A maggio era celebrata come la prima provincia Covid-free d’Italia, adesso è il territorio siciliano con il balzo di positivi più preoccupante dell’Isola: da 21 a 144 da Ferragosto a oggi. A innescare la bomba virale un turista arrivato in un b&b. Da quel momento in poi la situazione Covid è degenerata.