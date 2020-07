L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulla posizione degli Usa nei confronti del nuovo social TikTok, quest’ultimo sta infatti spopolando nell’ultimo periodo soprattutto tra i più giovani. Si tratta di una piattaforma di proprietà della società di Pechino ByteDance e tra le incognite sorte negli Stati Uniti figurano quelle legate alla privacy ed i contenuti sensibili, non a caso, Trump avrebbe in mente di bandire il social. Non si tratta certo della prima volta in cui sorgono controversie del genere tra i due colossi.